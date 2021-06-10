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Четвертый сезон в Black Ops Cold War и Warzone стартует 17 июня

Новые режимы, обновленные карты и оперативники.
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На шоу Summer Game Fest 2021 был показан трейлер нового четвертого сезона для игр Call Of Duty: Black Ops Cold War и королевской битвы Warzone. Старт сезона состоится уже 17 июня. 

Как всегда, новый сезон добавит боевой пропуск с новым персонажами и скинами, новые режимы и обновленные карты для игры, а также разработчики подтвердили, что будет добавлен контент в зомби режим и ещё много чего. На данном сайте 14 июня опубликуют более подробную информацию об четвертом сезоне.

  • В четвертом сезоне появятся три новые карты — Collateral, Amsterdam и любимая многими игроками карта из Black Ops II Hijacked.
  • В зомби режим могут добавить карту Берлин.
  • На карте Warzone также будет обновление, хоть она обновится не так как в этом сезоне, когда она перешла во времена холодной войны, это тоже будет интересно. Видимо произошла авария, и из-за этого были разрушены многие здания, посмотрим как это будет выглядеть непосредственно в игре.
  • В зомби режиме с новым сезоном появятся интересные боссы. Что-то похожее на дракона.
  • Несмотря на то, что этот патч меньше прошлого, разработчики могут добавить какие-нибудь дополнения, как было в прошлом сезоне с Рэмбо.
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Call Of Duty: Black Ops Cold War вышла 13 ноября 2020 года и доступна на ПК, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One. Игра доступна для покупки в battle.net за 2799 рублей стандартная версия, и за 4409 рублей ультимативная.


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