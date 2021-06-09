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Раз сделали онлайн для RDR2 платный, то необходимо добавлять новый интересный и масштабный контент. Rockstar Games в своем блоге поделились своими мыслями об новом летнем апдейте. С обновлением, у игроков появится больше способов разбогатеть. С новым апдейтом, у игроков появится возможность грабить фермы, и делать это в свободном режиме не завися от каких-либо миссий (не как ограбления в GTA V). Фермы будут размещены по пяти штатам в игре. Ещё разработчики упомянули какой-то клуб, который дает много наград, возможно это Outlaw Pass. Дата выхода обновления пока неизвестна, но ожидать его стоит в этом месяце, начале следующего (но это только догадки).

Напоминаю, на этой неделе, при продаже коллекций, вы сможете получить в 1.5 раз больше дохода, чем обычно. Также, за каждую найденную коллекционную вещь, вам дадут в два раза больше опыта. Все коллекционеры получат три карты Таро, а у тех, у кого уровень меньше 20, получат дополнительно 1000 опыта. Награды должны прийти к вам до 16 июня.

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Red Dead Online — онлайн версия Red Dead Redemption 2, вышедшая в релиз 4 декабря 2020 года и доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. Игра продается в Steam за 1399 рублей. Советую ожидать скидки, и брать эту игру тогда...