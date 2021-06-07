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В World Of Tanks стартовал второй этап тестирования обновления 1.13

Оно изменит осколочно-фугасные снаряды.
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Первый этап тестирования обновления 1.13 для World Of Tanks прошло успешно, и разработчики готовы начать второй этап, который принес немного изменений фугасным снарядам. Об переработке осколочно-фугасных снарядов знают уже давно, и вот они изменения, теперь фугасы имеют увеличенный в три раза коэффициент снижения пробития после преодоления экранов (к примеру гусеницы), либо других препятствий. Теперь, если картонный танк попал в поле зрения врага с фугасами (кв-2), вы можете попробовать принять удар на экраны, и тем самым заметно сократить принятый урон на себя. Интересно, как много людей будут теперь играть на фугасных снарядах? 

Обновление 1.13 принесет в игру ребаланс карты Минск, и корректировку характеристик десятка клановых, и в том числе премиумных танков. С обновлением стартует и пятый боевой пропуск, ну и соответственно изменение осколочно-фугасных снарядов, ведь то, что я описал выше уж точно не одно изменение. Также изменят артиллерию, это показано в их видео, можете посмотреть, но лучше не надо. Обновление будет выпущено уже в июне, но точную дату увы нам не сказали, но раз уже проходит второй этап тестирования, то релиз близко, я думаю к 20 числу обновление должно стать доступным для загрузки.

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