Временный гоночный режим в PUBG развеселит игроков
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Недавно вышло обновление 12.1 для PlayerUnknown’s Battlegrounds на PC. В нем разработчики обновили пустынную карту Мирамар, была добавлена система улучшаемых скинов, а также добавили новое оружие и транспорт. Но, разработчики решили подогреть интерес игроков, и запустили новый временный гоночный режим. Гонки будут проходить на двух трассах, которые находятся на обновленной карте Мирамар. Вы сможете выбрать транспорт для гонки из этого списка: два мотоцикла, багги, Coupe RB и Mirado, а также установить на него особое оружие, которое пригодиться вам в гонках. Правила стандартные — кто первым пересёк финишную черту, тот и победил, но есть одно, но, во-первых, на трассе ящики с бустами и чекпоинты, а во-вторых, это особое оружие на каждом транспорте, правда патроны нужно будет подбирать на трассе. Ивент стартовал еще 3 июня, но у него есть два этапа, первый уже прошел, это гонки в одиночку, а вот второй как раз начинается и будет доступен до конца ивента — 14 июня. Второй этап, это гонки в скваде, вы можете собрать друзей и немного повеселиться, почему немного? Да потому что режим сам по себе создан на час, максимум два, трасс мало, а игра сама по себе уже скучна, да и конкурентов королевских битв, которые лучше во всем полно, тот же Apex либо Warzone. Но уже вам решать, пробовать или нет, данный новый режим.
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