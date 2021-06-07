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Что только не придумают разработчики игр для консолей, и вот опять они пытаются нас удивить. Раньше разработчики уже сообщали, что в игре Ratchet & Clank: Rift Apart будут два режима: производительность и графика, но сегодня стало известно, что при игре на PlayStation 5 вам будет доступно сразу три режима, и это забавляет, естественно новый режим, о котором стало известно недавно.

Первый режим, это режим графики — принципе это классическое 4к разрешение и 30 кадров в секунду.

Второй режим — режим производительность, это игра с ухудшенным разрешением, но в 60 кадров в секунду, что звучит хорошо.

Третий режим — производительность, но с секретиком, а этот секрет "трассировка лучей", и 60 кадров в секунду.

Студия не сообщила одно из главного во всем этом — разрешение в режимах. Если разрешение в режиме графики можно легко предугадать, то второй и третий случай уже сложнее. Я думаю в третьем режиме у нас будет трассировка лучей и FULL HD либо 2К разрешение, а вот со вторым режимом непонятно. Ясно, что консоль просто не сможет с такими характеристиками потянуть хорошую графику, трассировку лучей и 4к разрешение, ведь с этим не всегда справляются топовые ПК, но будем надеяться на лучшее. Релиз игры намечен на 11 июня как эксклюзив PlayStation 5 (а жаль, ведь ПК такая хорошая и удобная платформа).