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Свежие новости! Ну почти. Вчера днем вышла в релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2, игроки в лице наемника Raven будут покорять Ближний Восток и разбираться с диктаторским режимом в вымышленном регионе, а все это приправлено хорошим трейлером. Игра вроде бы имеет хорошую сюжетную линию — как упоминалось выше, вы должны разобраться с диктаторским режимом установленный местной властью в вымышленной стране Куамар, она находится на Ближнем Востоке, и граничит с Ливаном и Сирией. Для достижения целей, у вас есть большой и разнообразный арсенал различного оружия, от стандартных снайперских винтовок, до обычного лука, или той же взрывчатки. Но, теперь враги могут находиться на расстоянии до 10 тысяч метров от вас, так что вы должны иметь железную выдержку, чтобы победить в этой игре. Конечно это все условности, и вы имеете много вариантов прохождения контракта, от бесшумного, до как ни странно шумного способа. Все это вы получаете по довольно демократичной цене - 999 рублей. Самый большой онлайн на данный момент, это 3307 игроков одновременно, даже не знаю, как по мне это маловато. А вот по информации SteamDB, на твиче эта игра очень даже популярна, пик - 81 тысяча зрителей. Игра имеет мало отзывов, но преобладают положительные. Одно меня смутило, так это сразу же после выпуска игры, у нее уже есть донатные DLC, их аж девять штук. Ладно бы это были нормальные дополнения, но нет, это ведь обычные скинчики, не понимаю, зачем это покупать в данной игре? Ну ладно, упустим этот момент. Хотя, цены все таки за скинчики, преувеличены. Ну и несколько скин-паков уже готовы для выпуска, можете ожидать их в скором времени.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 доступна всем игрокам на платформах ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Xbox Series X / S. Версия для PlayStation 5 появится немного позже, а еще разработчики пообещали сделать первое крупное дополнение с новой картой совершенно бесплатным и доступным для любого желающего, и это уже более приятная новость.

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