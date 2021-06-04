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Студия Frontier продолжает очень продуктивно и быстро исправлять ошибки в своей космической игре - Elite Dangerous: Odyssey. Вчера игроки получили возможность скачать новый патч, который исправляет довольно много багов в игре. Elite Dangerous: Odyssey вышла 19 мая с большим количеством ошибок, от лагов и фризов в игре, до вылетов и других проблем с игровым процессом. В любом случае, это довольно сильно сказалось на игре и на фанатах. Как разработчики допустили такую ошибку, учитывая, что игру тестировали пол-месяца. Игра уже получила несколько маленьких фиксов, а также большой апдейт на 5 гигабайт. Даже сейчас игра не полностью исправлена, и эту проблему призван решить новый патч на 3.5 гигабайт. В патчноут входит довольно много различных исправлений, от проблем с ии, до исправления проблем со звуком. Все эти патчи конечно довольно быстро вышли и исправили множество проблем в игре, но учитывая то, что в игре уже есть два дополнения, это не очень приятно. Игроки, которые купили игру сейчас, больше похожи не на игроков, а на тестеров перед выходом игры на консоли. Отзывы соответственно в игре тоже очень плохие. Всего отзывов в Steam уже 4554, и в основном они отрицательные. Вся эта история напоминает поляков с их Cyberpunk 2077, ведь 2077 это проект большой студии с большим бюджетом, и прошло после выпуска ни много ни мало почти полгода, игра вышла 10 декабря 2020 года, если что. Как это скажется на развитии Elite Dangerous: Odyssey мы сможем увидеть уже после всех исправлений, а разработчики занимаются этим довольно активно.