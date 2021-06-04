Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Horizon Forbidden West — продолжение истории, которая началась с Horizon Zero Dawn, и если первая игра точно отличная, то вторую придется оценивать на выходе. Директор игры дал понять изданию HardwareZone в своем интервью для них, что игра находится на последней стадии разработки, им осталось совсем немного. Ещё он сообщил, что история будет начинаться с востока на запад к Сан-Франциско. В игре будут частичные разрушения от различных боссов, но весь мир — никак разрушить не выйдет, и поездить на машинах у вас тоже не получится, как бы вы этого ни хотели (насчёт летающих неизвестно.)

Известно, что игровой открытый мир будет сопоставим с размерами прошлой игры, разработчики решили не увеличивать километры карты, а сделать ее более детализированной, добавить больше мелочей на нее, и сознания большего количества квестов разумеется. В новой части переделали и паркур, если раньше вы могли использовать его только в ограниченных местах, как правило, по сюжету, то в новой части данную проблему устранили, и вы сможете лазить по горам и исследовать карту как настоящий альпинист. Релиз игры ожидается уже в ноябре—декабря этого года на PlayStation 4 и PlayStation 5, но переносы никто не отменял, хотя после сообщения об финальной стадии разработки, я уверен, что переносов не будет. Ну и напоследок напомню, что на PlayStation 4 ведётся больший упор на разработке, но все равно, на PlayStation 5 должна быть версия, с улучшенным освещением, и надеюсь с ускоренными загрузками.