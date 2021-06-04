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Издательство Grindstone вместе со студией Divio объявили — Kickstarter кампания игры Liquidation стартует уже 10 июня. Кстати, разработку игры начинали совсем другие разработчики, а именно немецкая студия Kiwi Brothers, студия выпустила ни много ни мало "Ноль" игр.. Да, именно ноль. Студия отказалась от разработки игры и продала права на разработку студии Divio, они работали над игрой вместе с киви. По ней я не смог найти никакой информации, только сайт, но не похоже на игровую студию. Перейдем к игре.:

Liquidation — это тактическая стратегия в реальном времени, заявление конечно серьезное, но что будет в итоге? Игрок будет играть за некое божество, которое должно вернуть мир на континент "Bea". Играть можно будет за четыре фракции, как минимум столько в планах в разработчиков. В игре будет двойная стилистика — а именно фентези, темный и жуткий, а также научная фантастика, это даст хороший старт для создания платного контента. Обещают одиночную кампанию, а к ней и возможность прохождения сюжета вместе с другом в кооперативном режиме, ну и мультиплеер конечно-же, куда без него. С ним завезут и глобальный рейтинг (псс, купи стартовый пак, он даст хороший старт для лёгких побед). Обещают нормальный баланс, но я в этом очень сомневаюсь, сколько игр разных жанров — все имеют какие-либо проблемы с балансом, либо со временем сдают позиции и добавляют донат. Liquidation планируется выйти в релиз в 2022 году на площадке Steam. Будем ждать Kickstarter, для предварительной оценки игрушки. Как вы думаете? Она сможет дать хоть какую-то конкуренцию, судя по описаниям разработчиков?