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The Sims 4 со своими комплектами и донатными DLC надоел? Вы устали ждать новую часть игры от EA? Вы хотите попробовать что-то новое? — возможно вам стоить обратить внимание на новоиспеченный симулятор жизни — Hokko Life, сейчас он доступен игрокам в раннем доступе в Steam. Игра обойдется в 739 рублей, нам точно необходимо разобраться, стоит ли эта игра таких вложений, ибо есть множество других классных проектов за данную цену либо со скидкой, а скоро летняя распродажа (25 июня - 9 июля), и там будут ещё больше проектов с очень сочной скидкой.

Hokko Life — как сказано выше, это симулятор жизни, он вдохновлен игрой от нинтендо — Animal Crossing. Стилистика в игре конечно же мультяшня, даже слишком, мне не зашел данный стиль, в The Sims 4 также не полный реализм, но уж точно ближе и приятнее глазу, нежели данный проект, но это на разные вкусы, идем дальше. Игрок начинают свою игру в маленьком городке и должен сделать его более красивым, обширным. Для постройки нужно будет взаимодействовать с жителями города, выполнять их задания — по типу стройки, ремонта, сбора чего-либо и так далее. Кстати, ресурсы в игре ограничены, и добывать вы будете их собственноручно — кирка, топор, лопата и другие известные людству инструменты вам в помощь, не руками рубать же, не в майнкрафте. Игра в раннем доступе и контента не много, так что сейчас судить об игре рано, будем ждать новых обновлений, и одно из них уже запланировано на июль месяц, оно будет небольшим, но позволить ощутить себя в роли фермера. Вам советую не спешить, и обдумать, а также посмотреть обзоры на данную игру, благо их много, как на английском языке, так и на родном русском. Я человек который больше любит игры, где присутствует песочница и не нужно ничего добывать, а точнее фармить, ибо это просто неизбежно, эта игра не может это дать, но все же, можно попробовать.

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