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Вот и пришло время новой раздачи игры в Epic Games Store — ею стала великолепная игра про строительства города (поселения) "Frostpunk" вышедшая в релиз 24 апреля 2018 года. Игрок находится в стимпанк Великобритании, но развитию помешал холодный апокалипсис — лёд со снегом покрыл всю европу, азию, америку и остальные континенты. Люди устремились на север, где и начнется ваша игра независимо от выбора в начале, вам придется помочь поселению выжить и создать великолепный город, и никаких денег! Города получаются реально красивыми, хоть я и не любитель стимпанка. Игра будет доступна в Epic Games до 10 июня, в 18:00 по МСК раздача окончится, и мы узнаем новую секретную игру. Забрать Frostpunk можно по ссылке. Кстати, игра также готовится к выходу и на мобильные устройства!)

Напомню, ранее Epic Games раздавала игру под названием "Амогус"(Among Us), а ещё раньше они раздавали спортивную донатную игру, кстати как ни странно не от EA — NBA 2k21. Последние три недели эпики очень радуют классными играми (в которые можно поиграть, а не просто инди игрушки), так что можно ожидать что-то похожее и на следующую неделю, тем более ждать не так долго, а первые сливы новой игры появятся ещё раньше, примерно 7-8 июня, так что ждем!