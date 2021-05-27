Blizzcon не пройдет в этом году из-за пандемии
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Пандемия коронавируса принесла уже много подарков для всех слоев населения, и вот ещё один: Blizzard объявила, что проводить Blizzcon в этом году не собирается. Как все поняли из заголовка — во всем виноват любимый COVID-19. Компания говорит, что из-за нынешней ситуации с пандемией, провести такое мероприятие довольно тяжело, если вообще реально. Как сообщает Blizzard у них было много идей для этого мероприятия, но все их планы провалились, они были вынуждены отказаться от него. Но есть одна хорошая новость, по словам Blizzard в начале 2022 года они проведут какое-то крупное мероприятие, которое соединит BlizzConline и другие маленькие мероприятия которые планировала компания, но если конечно наш любимый вирус его также не отменит своей силой волн и мутаций. Blizzard будут публиковать информацию об новом мероприятии спустя какое-то время, так что будем ждать их заявлений.
Отрывок из слов компании: "С нетерпением ждем возможности отметить событие вместе с вами. А до тех пор — увидимся на Азероте, в Запределье, Санктуарии и других мирах, которые стали для нас домом."
Я также советую вам прислушаться к ним, и пойти задонатить разработчиком, ибо им хочется кушать, а заработать в ситуации с вирусом сложнее, чем было раньше.
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