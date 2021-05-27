Новый трейлер WRC 10 показал гонки в Хорватии
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Студия Nacon представила новый трейлер своего раллийного симулятора WRC 10, в нем показаны различные автомобили из игры и гонка в Хорватии. Это выглядит довольно красиво. Что насчет других регионов в WRC 10? В игре будут ещё 4 новых заезда 2021 года: Испания, Эстония, Бельгия, Испания, ну и собственно показанная в трейлере Хорватия. Игра предоставит игроку выбор из 20 различных автомобилей и 52 официальные команды. Кстати, игра не будет эксклюзивом Epic Games и выйдет в Steam все так же как и все версии — 2 сентября.
Ещё в игре обещают хороший редактор ливрей, вы сможете создавать свои раскраски для автомобилей. В игре сделают хорошо проработанный мультиплеер и регулярные испытания в нем. Также переработают режим карьеры и звуковой дизайн. Ну и появится новый исторический режим. Смотря на все планы разработчиков, игра должна выйти довольно неплохой, хотя конкурировать с Dirt скорее всего не сможет. Пока ждете игру, чтобы не забыть об ее релизе, можете добавить ее в желаемое на площадке Steam, и почить уведомление о выходе игры, а также о всех ее скидках.
Симулятор ралли WRC 10 выйдет 2 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. На Switch игра также выйдет, но пока неизвестно когда именно, будем ждать официальных заявлений от разработчиков.
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