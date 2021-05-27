New World

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Amazon Game Studios, да вы не ослышались, именно Amazon, объявила о запуске внутригрового магазина в альфа-тесте MMORPG New World. Разработчики говорят, что хотят подготовиться к выпуску игры в релиз, а потому собирают отзывы об работе магазина (Они просто хотят запустить продажу своих скинов на запуске игры). На альфа-тесте по словам самих разработчиков будут продавать только косметические предметы, которые никоим образом не смогут повлиять на прогресс в игре. Но, по мере развития данной ММОРПГ, могут появиться и другие предметы, в том числе и влияющие на игровой прогресс. Amazon Game Studios не хотят добавлять в игру такие предметы, которые будут слишком сильно влиять на прогресс, ибо это убьет всю радость от игры без доната, это их цель. Также разработчики заявили, что в игре точно не будет Pay-To-Win. Они также хотят добавить много различных видов косметики, для создания уникальных персонажей в игре. Ещё разработчики будут поддерживать новичков в игре — под этим имеется различные бустеры на валюту, прокачку и т.д. Кстати такое давно практикуется в онлайн играх, а особенно с множеством доната, так что ожидания не очень приятные, надеемся на то, что Amazon сделают его не так много. New World должна выйти в релиз уже 31 августа на ПК.