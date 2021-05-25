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Маленькая российская студия с названием Nunchaku Games анонсировала новый тайтл в жанре экшн — Moon Samurai. Разработчики сообщили, что игра выйдет на ПК, и на nintendo Switch, однако дату выхода они не знают, даже приблизительную. Ещё они поделились тизер трейлером, который показывает геймплей данной игры.







Moon Samurai будет "одой ретроиграм 80–90-х, классическим фильмам о боевых искусствах и культуре киберпанка". И правда, если посмотреть на игру, она напомнит те старые игры. События Moon Samurai будут проходить в не таком уж и далеком 2070 году (2077 помните?). Эта игра возможно многое взяла из Cyberpunk 2077, конечно же в составляющей стилистики, корпорации, человеческое падение и т.д, я думаю разработчики точно прошли сюжет киберпанка. Разработчики обещают нам, что в Moon Samurai будут красивые бои, со зрелищными механиками. В игре будет восемь уровней и больше чем пятьдесят областей. В конце уровня, скорее всего будет особый босс. Обещают неплохой искусственный интеллект, и уже выделили одну особенность — ИИ будут собираться в группы и атаковать главного героя вместе, и по словам разработчиков, игроку предстоит проявить свою реакцию в таких случаях. Надеюсь, что игра выйдет реально хорошей, и без багов, как это случилось с поляками.