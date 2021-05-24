Rockstar Games запустит свой музыкальный лейбл CircoLoco Records
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Известная компания разработчик серии игр GTA — Rockstar Games анонсировала запуск своего музыкального лейбла, который получил название "CircoLoco Records", он появился благодаря сотрудничеству Rockstar и CircoLoco — техно-бренд основанный в 1999 году. Официально коллаборация начнется с запуска первой коллекции треков, уже на следующей неделе. Уже сейчас доступен трейлер лейбла.
Музыка в GTA всегда имела немалое место, а с выходом дополнения про ночные клубы в GTA Online тем более, а CiroLoco как раз начинали с ночной музыки на Ибице, так что это идеальный коллаб именно для GTA Online.
"Музыка фундаментальна для Rockstar Games. Это часть всего, что мы делаем. — основатель Rockstar Games". Запуск коллекции под названием Monday Dreamin от CircoLoco Records появится на цифровых платформах уже 4 июня, а в нем будут участвовать такие музыканты, как Сет Трокслер и Rampa. Будем ждать этот лейбл. Я думаю с финансами и популярностью Rockstar, успех лейбла гарантирован, тем более это коллаборация, а не просто первый запуск, ведь в лейбле будут опытные работники. А какие эмоции у вас от данной новости?
GTA Online вышла 17 сентября 2013 года и доступна на PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 и уже скоро выйдет некст-ген версия для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.
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