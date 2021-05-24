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The Sims 4: DLC добавит профессию дизайнера в игру

DLC "Интерьер мечты" для The Sims 4 выйдет 1 июня.
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EA наконец анонсировали новое дополнение к игре The Sims 4. DLC "Интерьер мечты" добавит профессию дизайнера в игру. На работе, игроку предстоит украсить дома заказчиков, создать что-то очень красивое — идеальное дополнение для любителей строить и украшать свои дома. Игрокам обязательно нужно будет следовать предпочтениям заказчика, а также предоставить фото до выполнения работы, и соответственно после нее, в противном случае, вы получите оплату меньше заявленной, либо совсем не получите. Для получения более роскошных и прибыльных заказов, вам нужно будет заработать репутацию. Начинать данную работу вы будете пожалуй с маленьких комнат в квартире, а закончите роскошными особняками, барами, ресторанами и так далее. DLC позволит одновременно получить удовольствие от декорирования зданий, и деньги для сима, чтобы потратить их на свой дом. Новое DLC планируется к выпуску уже 1 июня, так что осталось ждать совсем немного, потерпите. Пока что можно посмотреть трейлер дополнения, в нем разработчики рассказали что и как.


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Ещё напомню, недавно разработчики выпустили новый комплект "Личный оазис", он позволяет сделать свой дом в марокканском стиле, правда его цена кусается — 399 рублей, за довольно маленький пак вещей добавленных в игру с данным комплектом.

The Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года и доступна на платформах PC, Mac, PlayStation 4 и Xbox One. 

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