Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Предупреждаю, игра точно подойдёт не всем. Разработчики игры Time Princess проведут такой себе ивент в честь годовщины выхода игры, событие пройдет с 22 по 31 мая. В игре будут доступны целых три платных с костюмами DLC, они ввели в игру наряды старинной эпохи, а все полученные деньги с этих DLC будут переданы в музей истории искусств, который находится в Вене. Разработчики говорят, что игра основана на исторических фактах, и потому будет символично передать средства полученные с этих DLC в пользу этого художественного музея. Причем все так совпало, что годовщина игры выпала на 130-летний юбилей художественного музея в Вене. Плюс к этому разработчики получили своеобразную рекламу своей игры, а особенно в новостях, вы вот знали об этой игре? Если честно, я нет.

Time Princess — это игра-переодевалка, в которой игрок получает роль девушки совершившей путешествие назад во времени. Игра представляет из себя выбор нарядов под каждую ситуацию, вам нужно набрать как можно больше очков за наряд, для этого разработчики создали много видов различной одежды старинной эпохи. Также в игре присутствуют моменты, когда игрок будет принимать решения, которые будут влиять на ход истории в игре. Ещё в игре есть онлайн, можете попробовать...