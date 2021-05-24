Фанаты Forza Horizon в новых автомобилях увидели намек на выход пятой части
реклама
В регионе США в продаже появился новый пак машинок Hot Wheels, это коллаборация "Форзы" с hot Wheels. Конечно в упаковке ничего про новую игру нет, и цвет ничего не означает, и на модельках нет никаких скрытых знаков об новой игре. Но игроки все равно считают, что это намек на скорый анонс игры, а именно на E3 2021, оно стартует уже в субботу 12 июня, так что будет ждать, кстати есть шанс что на данном E3 2021 покажут долгожданную Battlefield 6. В постах также есть зелёная Porsche с подписью Xbox, и возможно сотрудники случайно слили информацию.
Место действия Forza Horizon 5 возможно будет Мексика, ну по крайней мере об этом сообщают последние сливы, хотя отрицать, что это будет Япония также нельзя. Именно я, надеюсь, что все таки в игре будет карта Японии, так как в эта страна имеет богатейшую историю автомобилестроения, а также автомобильную культуру: стрит-рейсинг, дрифт и так далее. Это дало бы жизнь многим новым режимам в игре. В той же Японии более красивые ландшафты, чем в мексике, в Японии есть проселки для ралли, и узкие скалистые тропы для дрифта (кто вспомнит Форсаж 3?), хайвеи с трафиком и камерами (можно будет добавить систему полиции в игру, а это в свою очередь новый режим за полицию). Тут же есть реальные гоночные трассы, а что есть в Мексике? Пустыня, горы и пустые городки со старинной архитектурой.
Forza Horizon 4 вышла 2 октября 2018 года и сейчас доступна на PC, Xbox Series X и Xbox One.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила