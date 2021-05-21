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Серверы Titanfall были атакованы хакерами

Слова разработчиков "Нам известно о новой волне DDOS-атак, затрагивающих игры Titanfall. Команда проводит расследование."
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В последнее время Titanfall ставит все новые и новые рекорды по онлайну на PC, безусловно все этому рады, и разработчики и игроки, ну кроме хакеров, ибо так хотеть положить сервера, можно только из-за неприязни. Вот вчера опять прошла DDOS-Атака по серверам игры, по итогам которой, первая часть Titanfall может работать только в оффлайне. Разработчики уже знают о проблеме и исправляют ее. По состоянию на 15:00 по мск проблема все ещё не исправлена, хотя разработчика выложили пост в Twitter ещё вчера, видимо проблемы не маленькие. Сейчас игроки даже пытаются угадывать кто именно устраивает атаки на игру, Tufi у которого сейчас проблемы с EA, из-за мошенничества в игре Apex Legends, кстати, именно Respawn разработали апекс и Titanfall, так что данная версия даже имеет жизнь. Но как бы там не было, сейчас игрокам Titanfall придется терпеть атаки на сервера, и надеяться, что хакер скоро успокоиться. Да и в любом случае, никто не отменял сейчас вторую часть игры, ведь она работает стабильно.

Игра Titanfall 2 вышла 28 октября 2016 года и доступна на PC, Xbox one и PlayStation 4. Первая часть Titanfall вышла 13 марта 2014 года на PC, Xbox one, Xbox 360, Android и Ios.

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