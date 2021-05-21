Bethesda закроет свой форум и перейдет в Discord
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Bethesda Softworks решила закрыть свой официальный форум, и перевести все в Дискорд, возможно это хорошее решение. Скорее всего, это связано с тем, что в Дискорде коммуникация легче и удобнее, чем на форуме, форумы уже просто устарели в том плане, в котором они есть сейчас. С 24 мая все форумы будут переведены в режим чтения, так что любую интересующую информацию, которая обговаривалась ранее можно будет найти. А вот к 6 июля придет конец темам, которые были просмотрены мало раз, в них не было актива, и они попросту ничем не помогут, их заархивируют. Хотя можно было оставить как есть, и просто запретить публикацию сообщений, логика довольно странная. Дискорд сервера доступны по данным ссылкам:
- https://discord.gg/Arkane
- https://discord.gg/Bethesda
- http://discord.gg/BethesdaStudios
- http://discord.gg/DOOM
- http://discord.gg/ElderScrollsOnline
- https://discord.gg/Quake
На серверах можно будет найти новости компании или определенной игры, пообщаться с игроками и фанатами, выложить свои интересные видео либо скриншоты, показать свои арты и фото своего косплея. (Arkane). Как вы считаете, верно ли поступили Bethesda, либо же нет?
P.s: Русских чатов на серверах вроде как нет, так что для коммуникации вам необходимо знать английский (либо всемогущий переводчик).
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