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Bethesda Softworks решила закрыть свой официальный форум, и перевести все в Дискорд, возможно это хорошее решение. Скорее всего, это связано с тем, что в Дискорде коммуникация легче и удобнее, чем на форуме, форумы уже просто устарели в том плане, в котором они есть сейчас. С 24 мая все форумы будут переведены в режим чтения, так что любую интересующую информацию, которая обговаривалась ранее можно будет найти. А вот к 6 июля придет конец темам, которые были просмотрены мало раз, в них не было актива, и они попросту ничем не помогут, их заархивируют. Хотя можно было оставить как есть, и просто запретить публикацию сообщений, логика довольно странная. Дискорд сервера доступны по данным ссылкам:

На серверах можно будет найти новости компании или определенной игры, пообщаться с игроками и фанатами, выложить свои интересные видео либо скриншоты, показать свои арты и фото своего косплея. (Arkane). Как вы считаете, верно ли поступили Bethesda, либо же нет?

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P.s: Русских чатов на серверах вроде как нет, так что для коммуникации вам необходимо знать английский (либо всемогущий переводчик).



