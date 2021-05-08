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В игре Call Of Duty:Warzone совсем недавно взорвалась бомба, и игроки переместились в 1984 год, и вот прошло совсем немного времени, как Activision решили подогреть интерес игроков нестандартным способом, как они умеют. Разработчики опубликовали статистику некоего игрока под ником SURVIVORJOHN, и она натолкнула на мысль про возможное добавление Рэмбо в игру. У SURVIVORJOHN всего 5 игр, но при этом 552 убийства, из них 5 чистых побед и сделал это он за 7 часов. А знающие люди расписали всю эту статистику вот так:

7 часов игры — Приблизительно столько идут все 5 фильмов серии.

5 побед — 5 фильмов.

552 убийства — Число убийств Рэмбо, именно столько он укокошил.

Ник SURVIVORJOHN — Имя Фамилия Рэмбо.

И да, если данный намек и вправду имеет что-то общее с добавлением Рэмбо в игру, то это не в первые в игре, ранее в игру добавляли скины посвященные Пиле и фильму Техасская резня. Пока что, нам необходимо ждать официальных заявлений со стороны разработчиков и самой Activision, надеемся, что в игру реально введут данного персонажа, хотя он будет дорогой... Но Рэмбо!

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Call of duty: Warzone — это игра в жанре королевская битва, распространяемая условно-беслпатно. Она вышла 10 марта 2020 года, и сейчас доступна на PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.