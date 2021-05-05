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Сервера Apex Legends упали из-за нового сезона

Вместе со стартом сезона "Наследие" в игру пришло ну уж очень много игроков.
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Вчера в 20:00 по московскому времени вышло новое обновление для Apex Legends, оно добавило новый сезон под названием "Наследие", кстати, для того чтобы играть, необходимо было обновить игру сразу, иначе в матч не пустит, и так разработчики сделали впервые. Не удивительно, что после такого решения все ринулись обновлять игру, и уже спустя пару часов игроки столкнулись с падением серверов, почти никто не мог войти в игру, а кто все же смог, тот получал вылеты, лаги, сильный пинг и т.д. Разработчики решали проблему ночью, и сейчас сервера работают вполне стабильно, хоть и все еще остались те, которые работают не идеально. Узнать состояние серверов Apex Legends можно тут.

Причина — как я говорил выше, это новый сезон, о нем и хотелось бы рассказать. В новом сезоне новый постоянный режим "арены", в нем будут происходить битвы 3 на 3 с несколькими раундами, они будут идти пока не останется один выживший отряд. В начале нового раунда вы сможете купить различные улучшения за заработанные материалы в прошлом раунде. Если вы умрете в раунде, то воскресить вас уже никак нельзя, и вам надо ждать нового раунда, а вот поднять с состояния нокаута вас могут! 

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Для победы в новом режиме, вам необходимо выиграть не менее трех раундов, и опередить противника на 2 очка. А именно победить со счетом 3-1 либо 3-0, если же враги смогли сделать счет 2-2, то в таком случае, вы должны будете одержать две победы подряд. Если матч будет идти в ничью целых 8 раундов, то в 9 раунде будет активна система внезапной смерти, и кто победит в 9 раунде, тот выиграет весь матч. Весь новый режим мне очень напомнил игру Rogue Company, уж очень похожа система и функциональность. 

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В новом сезоне конечно же появился новый персонаж, а если быть точнее, то "Легенда" — Валькирия. Полная биография и ее способности, доступны по этой ссылке.

Конечно как без нового боевого пропуска, он также уже доступен для покупки за 950 донатной валюты. В нем все также 100 уровней наград бесплатного и премиум пасса. Обзор на него сделали сами разработчики:

Из небольшого:

  • Обновили Олимп
  • Добавили новое оружие — Лук «БОЦЕК», разработчики его описывают как мощное и смертоносное оружие, но для этого, необходимо попадать прямо в цель. Оружие явно не подойдет для перестрелки на дальних дистанциях, но точно получит признание на средних, а для любителей аима и на ближних.
  • Обновились рейтинговые бои, о них можно узнать тут.
  • 13 мая появиться новый набор за реальные деньги, в котором вы получите скин на Валькирию и 600 Апекс коинов.

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На этом нововведения заканчиваются, но рассмотреть все более детально можно на официальном сайте, разработчики разложили каждое нововведение по полочкам. Конечно это должно радовать игроков, и понятно по каким причинам упали сервера, а их 2:

1) Обязательное обновление для поиска матча

2) Много нововведений

Ещё разработчики выпустили довольно много трейлеров и видео которые демонстрируют новые режимы, новый боевой пропуск, персонажей, и просто трейлеры сезона. Их реально довольно много.

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