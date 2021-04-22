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Прошло несколько недель тестирования нововведений, и вот Microsoft готова официально сообщить, что условно-бесплатные игры или попросту доильни на Xbox больше не будут требовать от игрока подписки Live Gold. Ранее для игры в популярные нынче доилки типа Fortnite, Warzone, Rocket League и так далее было необходимо иметь Live Gold, теперь же в ней нет необходимости, если вы играете только в проекты уровня "Донат". Также Microsoft убрала подписку для голосового чата и функционала поиска группы. А теперь о грустном, представьте себе, игроки на Xbox должны были платить деньги за подписку для игры в условно-бесплатные проекты, когда игроки на ПК, либо любители компаний Sony и Nintendo играли во все бесплатно, это же насколько нужно быть сильным фанатом, чтобы купить подписку и потом играть в такие проекты, когда остальные не платят за это, а вы догадываетесь что ещё необходимо делать в таких проектах? Конечно вы угадали! Правильно — донатить, так что Microsoft забирали себе можно сказать двойную прибыль, не понятно как F2P проекты жили на этой консоли, если это так невыгодно для пользователей. Но теперь все стало нормально, и как нужно было, а ещё Microsoft убрали один из аргументов в сторону "почему PlayStation лучше".