Серию игр Call Of Duty купили 400 миллионов пользователей
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Бобби Котик в слезах от радости сообщил, что серия игр Call Of Duty была продана 400 миллионами игрокам по всему миру, а считают все игры COD начиная с первой игры 2003 года "Call of Duty", олды вспомнят насколько эта игра была хороша. Ещё компания сообщила, что игроки за все время существования Warzone смогли сыграть более 28 миллионов матчей, они сравнили это число с 67 миллионам теннисных турниров. В гулеге прошло больше всего столкновений, а именно 8 миллионов, удивляет? За один год игра Warzone смогла набрать 100 миллионов игроков, это сравнили с Apex Legends, тайтл от ЕА добирался до такой цифры в два раза дольше, чем игра от Котика.
Также напомню, что в Call Of Duty:Warzone стартовало новое ядерное событие! Всего будет 3 этапа ивента, первый начался уже сейчас, в нем необходимо выживать в ядерном верданске, когда как погибшие в раунде будут становится зомби и кушать людишек. Но как же не без багов, лагов и других проблем, разработчики не учли тот момент, что множество игроков захотят поиграть в игру, и на данный момент сервера нестабильны. 2 этап стартует в 7 утра по МСК, а 3 этап будет доступен сегодня в 22:00 по МСК. Готовьтесь, к уничтожению хорошего города!
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