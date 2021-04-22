Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Серию игр Call Of Duty купили 400 миллионов пользователей

Об этом сегодня сообщила Activision.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
64 ядерный Ryzen Threadripper - 457 370 р
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Бобби Котик в слезах от радости сообщил, что серия игр Call Of Duty была продана 400 миллионами игрокам по всему миру, а считают все игры COD начиная с первой игры 2003 года "Call of Duty", олды вспомнят насколько эта игра была хороша. Ещё компания сообщила, что игроки за все время существования Warzone смогли сыграть более 28 миллионов матчей, они сравнили это число с 67 миллионам теннисных турниров. В гулеге прошло больше всего столкновений, а именно 8 миллионов, удивляет? За один год игра Warzone смогла набрать 100 миллионов игроков, это сравнили с Apex Legends, тайтл от ЕА добирался до такой цифры в два раза дольше, чем игра от Котика.

анонсы и реклама
Новые поставки RTX 3080 значительно подорожали
Еще одна RTX 3080 и дороже
RTX 3070 Gigabyte по старым ценам в Ситилинке
RTX 3070 ASUS по старым ценам в Ситилинке
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT

Также напомню, что в Call Of Duty:Warzone стартовало новое ядерное событие! Всего будет 3 этапа ивента, первый начался уже сейчас, в нем необходимо выживать в ядерном верданске, когда как погибшие в раунде будут становится зомби и кушать людишек. Но как же не без багов, лагов и других проблем, разработчики не учли тот момент, что множество игроков захотят поиграть в игру, и на данный момент сервера нестабильны. 2 этап стартует в 7 утра по МСК, а 3 этап будет доступен сегодня в 22:00 по МСК. Готовьтесь, к уничтожению хорошего города!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
25
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
43

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
32
32 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 20 апреля 2021 года
5
Падение Биткоина сделало переводы внутри сети дорогими, а владельцы Akita Inu стали миллионерами
12
Sony раздаёт Horizon: Zero Dawn за бесплатно каждому желающему
14
30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
1
Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
39
Производители видеокарт обеспокоены падением Биткоина, опасаясь снижения доходов со стороны майнеров
41
GeForce RTX 3050 Ti продемонстрировала низкую производительность и не заявлена для настольных ПК
12
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
21
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
10
Mozilla выпускает последнюю версию Firefox перед обновлением интерфейса Proton
8
Крупнейший американский магазин ПК-комплектующих Newegg начал принимать Dogecoin в качестве оплаты
4
Аналитики считают, что Bitcoin нужно дать время
25
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
57
Horizon Zero Dawn Complete Edition можно бесплатно забрать в PS Store
11
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
209
На Aliexpress подорожали некоторые популярные процессоры и матплаты
25
Xiaomi представит линейку доступных смартфонов Redmi 10 стоимостью от 135 долларов
1
Dogecoin в качестве оплаты начал принимать интернет-магазин электроники Newegg
5
В России появился коллекционный Xiaomi Redmi Note 10 Pro с браслетом Mi Smart Band 5 в подарок
3

Популярные статьи

Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
70
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
192
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
25
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Известные игровые серии с неопределенным будущим
6

Сейчас обсуждают

W_Hunt
02:25
Тема актуальная. Полтора месяца назад я был уверен, что криптопузырь схлопнется как в предыдущий раз и дефицит с картами закончится. Но похоже ситуация будет другая. Очень долго крипта держится на пси...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Alex Mel
02:21
можно подумать конвейер новый появится под них, они просто займут геймерскую линию, а после майна отправятся на свалку. эти карты бесполезны как геймерам так и майнерам
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
REY_B_
02:20
Вот сразу, как только оптические компьютеры появятся, так сразу.
Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК
REY_B_
02:18
А что, им можно выявить какой-либо нежелаемый процесс, например вирус? Или хотя бы разобраться чем занимается система?
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
Gringo
02:17
А про игровые видюхи по 3000 баксов не смешно?
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
REY_B_
02:14
"Большинство людей знают, что емкость аккумуляторов ноутбуков" - Современные аккумуляторы выдерживают тысячи и тысячи полных перезарядок. То, что аккумуляторы в ноутах и смартфонах дохнут через год, т...
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
h2o
02:00
в удивительное время живём: обычный грипп замаркетили под ужасный невидимый и очень шмертельный вирус))). что-то козлы из минздрава молчат о том, что с 2014 года грипп в стране идёт осложнениями на пн...
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
Renegade1979
01:47
А балабол Трумп, обещавший инвесторов, приволок каких-то жуликов! И говорят, он трижды отказался назвать Пыню убийцей, и третий раз обвинил свою страну. Надо б его на Гвантанаму отправить, к игиловцам...
Бюджет американской стройки Foxconn сдулся до $672 млн с $10 млрд
Renegade1979
01:43
Они наверное увидели, что на 20 мх можно нарыть 2.5 бакса в сутки, и отодвинули сроки, скупив все карты у партнеров TSMC. Фоксконовская ферма пошла копать
Глава Foxconn: видеокарт по рекомендованным ценам не будет до середины 2022 года
Evgeniy Som
01:40
К битку это отношения иметь не будет, даже если видюха будет добывать по 1 битку в секунду. Он наоборот подорожает быстрее и со временем как в общем и в реальности пока будет спрос, в перспективе в ср...
Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем