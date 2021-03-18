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AMD официально заявила, что не собирается использовать у себя блокировку майнинга на видеокартах Radeon. Правда есть одно, но, для игр было полезно использовать Infinity Cache и меньшую шину, а вот для обычного майнинга лучше использовать широкую пропускную способность и шину, получается ограничения все же есть, ай как не хорошо обманывать! Хотя и правда RDNA 2 реально плохое решение для майнинга, RTX 3090 в разы лучше, примерно в два раза чем топовый чип Navi 21, хотя дефицит видеокарт заставит купить любые топовые видеокарты на данный момент, чтобы вернутся к рыночной цене видеокарт необходимо ждать пока криптовалюта не упадет сильно в цене, а пока она лишь только дорожает, так что кажется лучше покупать видеокарты сейчас чем ждать годами. Насчет ограничения на майнинг, все уже убедились что оно не сильно то и поможет, да и никто не забыл как совсем недавно Nvidia совершила ошибку с драйвером и отключила защиту, но есть и другая новость, оказывается никакого взлома и алгоритмов не было, как минимум до новости про ошибку в драйвере люди считали, что все же хакеры смогли взломать защиту от майнинга на RTX 2060. Нам остаётся только наблюдать за этим.