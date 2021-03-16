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Paradox Interactive торжественно заявила, что новое DLC для стратегии Crusader Kings 3 уже доступно для покупки, а некоторым особым игрокам оно достанется и вовсе бесплатно (об дальше). Новое дополнение получило название Northern Lords, оно покажет вам игру за Викингов более глубоко, и вы сможете прочувствовать всю их мощь с улучшенным геймплеем за них. Дополнение будет стоить вам всего 175 рублей в Steam, а вот владельцы сезонного абонемента получат данное длц бесплатно (ну почти бесплатно, за абонемент придется платить). Также вышел неплохой трейлер, вы можете посмотреть его. Вместе с дополнением вышел бесплатный апдейт для игры, он добавил систему дуелей в игру, наконец то! Также обрадую любителей лицензионных игр, но без денег, разработчики сообщили, что с 16 по 21 марта в игре будут проходить бесплатные выходные, а это значит что стать королем сможет почти каждый желающий, только скорость интернета должна успеть скачать )

Некоторые фишки нового DLC:

Королевства первооткрывателей - Викинги могут отправиться в поход, и в других дальних землях основать свое скандинавское королевство, что-ж, довольно интересно.

Новые события, культура Викингов, воины и так далее.

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