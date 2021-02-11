World Of Tanks Blitz: Празднование Лунного нового года уже началось
World Of Tanks Blitz опередил старшего брата и уже начал ивент приуроченный к китайскому новому году, в танках на ПК ожидается ивент “Лунная охота”, но стартует ивент только лишь 12 февраля в 9:00 по МСК, а вот мобильные игроки уже могут начать выполнение ивента “Лунный исток”, хоть награды в ивенте не очень, но и усилий на выполнение его почти прикладывать не нужно, также можно ожидать китайских танков в спец.предложениях за деньги, и золото. Одно из таких предложений уже есть, варгейминг предлагает купить Type 59 и Type 62 за 8000 золота, что очень даже выгодно, 2 фармящих премиум танка 7 и 8 уровня.
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Насчет ивента, он окончится 19 февраля в 8:00 по МСК, чтобы закрывать этапы в ивенте необходимо зарабатывать конверты, их дают за победу в бою, за 1 победу каждого дня будут давать 5 конвертов, после будут давать 1 конверт за 1 победу, счет обновляется каждый день, на закрытие каждого этапа необходимо потратить 5 конвертов, также конверты можно докупить за золото по курсу 1 конверт = 100 золота (очень не выгодно). В ивенте можно получить 600 тысяч серебра, премиум аккаунт, слот на танк, камуфляж, 3000 свободного опыта и другие плюшки в виде ресурсов, никакого танка! Последний этап можно закрыть 10 раз!
С 11 по 15 февраля, и с 18 по 22 февраля в игре пройдет специальный режим "Реалистичные бои", в них нет лампочки, подсветки брони, маркера и т.д. В нем можно забыть об статистике, и боях, просто фармить много кредитов на премиум либо коллекционной технике, но все же, лучше выкачать танк из стока. Также недавно появилось новое предложение, где можно купить танк M41D , стоимость в базовой комплектации без бонусов 2290р (не стоит своих денег)
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В новом обновлении 7.7 появится ветка чехословацких СТ,
- 6 уровень: Škoda T 25.
- 7 уровень: Konštrukta T-34/100.
- 8 уровень: TVP VTU Koncept.
- 9 уровень: Škoda T 50
- 10 уровень: TVP T 50/51.
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