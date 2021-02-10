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Анонсирована стратегия про выживание на космической станции

Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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Blowfish Studios вместе с PixFroze анонсировали новую игру про космическую станцию и выживание на ней, игра будет в жанре стратегии, называется она — Base One, в игре игрокам предстоит построить свою космическую базу, наладить электроэнергию на ней и получить связь с другими людьми, получить кислород на базу, выращивать еду и многое другое, все в стандартах жанра стратегии, также в игре будут враги, от которых необходимо будет защищать свою базу. Еще будет сюжетный режим, в нем нам нужно будет спасти нашу родную землю от страшной катастрофы — какой, пока не известно. Каждая постройка влияет на геймплей, так что порог вхождения в игру будет довольно высокий, конечно судить до выхода игры про ее сложность нельзя, но по заявлениям разработчиков она будет более-менее реалистичной. Игра может вам напомнить Planetbase, правда это градостроительный симулятор, а не полноценная стратегия, но стилистика и геймплей будет точно похож на эту игру. Релиз планируется на второй квартал 2021 года. Известно, что игра выйдет на такие платформы как: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. По крайней мере, эта игра даст хоть какой-то свежий глоток после киберпанка, ибо пока что, релизов очень мало.

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