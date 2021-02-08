Обновление демки фанатского ремейка Tomb Raider 2 принесло улучшенную графику и фоторежим
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Моддер под ником Nicobass занимается разработкой фанатского ремейка Tomb Raider 2, уже несколько лет, за это время было сделано много работы, и на этом он не остановится. Демоверсия создана на движке Unreal Engine 4, а также получила массу нововведений. Первое нововведение — фоторежим, плюс разработчик улучшил освещение в игре и сделал новый рендеринг моделирования воды, анимации в ремейке стали лучше и более плавные, также обновил модельку главной героини, сделал ее более качественной и реалистичной. Ещё разработчик добавил новые модельки рыб, которые реагируют на движения Лары, добавил взаимодействия с листвой, а также добавил новые мертвые тела (зачем?). Увы, но, как и прошлая демка сейчас доступен только первый уровень, но появился новый скин на Лару, теперь можно выбрать в каком скине бегать. Плюс обновлением демки повысилась производительность игры, а также были исправлены различные баги. Кстати, ранее разработчик сообщал, что он не собирается переделывать всю игру, а сделает лишь малую часть, да и, впрочем, это понятно, одному сделать трудно, а такой проект не сумеет принести большого дохода, если конечно принесет, можно сказать, что разработчик просто делает это ради себя. Скачать демку можно по этой ссылке.
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