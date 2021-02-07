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Battlefield 6: возможно в игре будут незаскриптованные разрушения высоток

Об этом сообщил известный инсайдер.
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Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что возможно в игре Battlefield 6 будут незаскриптованные разрешения высоток, и это будет реально большое развитие игры в плане геймплея. Такая механика точно будет на консолях нового поколения и как всегда для ПК, конечно если источник не врет. Помните те времена, когда вышла Battlefield 4 и поразила своей механикой разрушения, а помните Bad Company 2 где разрушалось буквально все, так вот, если Том не соврал нам, то разрушения будут примерно такого же уровня, а может даже лучше, и конечно же такое развитие пойдет на пользу игре, и возможно вкупе с исправлением прошлых ошибок с толерантностью и довольно скучным геймплеем (привет Battlefield V), то серия может буквально восстать из предсмертного состояния. Том намекнул на такую механику разрушений сделав твит с данной фотографией.

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Кстати, Том также сообщил, что в Battlefield 6 будет бесплатный режим и в него смогут играть все желающие, хотя пока подробностей он не раскрыл, возможно это будет королевская битва, но будем надеяться, что это не так. Классы в Battlefield 6 останутся нетронутыми, так что разбираться с ними не придется. В игре скорее всего появится боевой пропуск с различными наградами, что неудивительно, ведь это простой способ монетизировать проект, и не вкладывать много усилий. В игре будет поддержка кроссплея, а выйдет игра в конце этого года. Вся эта информация от Тома Хендерсона.

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