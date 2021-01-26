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Everspace 2 — разработчикам нравится старт раннего доступа

Разработчики Everspace 2 запустили ранний доступ на прошлой неделе, и его старт оказался выше их ожиданий.
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Everspace 2 вышла в ранний доступ всего неделю назад, но старт оказался даже лучше чем ожидали сами разработчики. Об этом сообщил глава Rockfish Games и в то же время ее основатель — Майкл Шэйд. Через пару часов после старта у игры было 3000 игроков, а это ровно в 2 раза больше игроков, чем у первой части игры, увы, но онлайн уже упал до уровня как и на релизе в первой части, но это логично, ведь игра, во-первых в раннем доступе, а во-вторых в ней мало контента, и задержать она способна ненадолго. В раннем доступе проект будет примерно 12-18 месяцев. Сейчас игрокам доступно немного контента и всего 2 системы. Но на релизе ситуауия с контентом станет в разы лучше, в игре будет 8 систем, много кораблей, и много чего другого. Everspace 2 должна выйти на старые консоли Xbox One и PlayStation 4. В магазине Steam игра стоит 825 рублей, кстати поддержки русского языка сейчас нет, он появится только лишь после релиза. На данный момент игра получила более 1000 отзывов, большинство положительные, что говорит о качественной игре. Разработчики остались довольны таким успешными запуском раннего доступа, а со временем может игроков станет ещё больше.

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Everspace 2 будет доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Everspace 2 в магазине Steam.

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