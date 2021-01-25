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Компания IO Interactive официально сообщила, что в игре Hitman 3 будет трассировка лучей, причем как на PC, что вполне ожидаемо, так и на консолях нового поколения, а именно Xbox Series X/S, увы, но про PlayStation 5 разработчики умолчали, но возможно и туда добавят трассировку. Кстати, разработчики и раньше рассказывали, что хотят добавить трассировку лучей на ПК, но вот в новом блоге Xbox они написали, что трассировка будет и на новом поколении консолей, это должно радовать владельцев новой консоли от Xbox. Технический директор IO Interactive Маурицио де Паскаль высказал свое мнение по этому поводу: очень хорошо, что консоли Xbox Series X/S имеют аппаратную поддержку трассировки лучей, мы уже начали работу над реализацией технологии на нашем движке. Как только технология будет хорошо работать на консолях, мы сразу же выпустим обновление.

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На данный момент неизвестно, как будет работать трассировка лучей на консолях, и в каком режиме, скорее всего будет выбор между трассировкой лучей и 30фпс, и без трассировки, но в хорошем разрешении и стабильном фпс. Есть шанс, что трассировка выйдет и на консолях от Sony — PlayStation 5, но официальных заявлений по этому поводу, на данный момент нет, но если разработчики готовят эту технологию для счастливых владельцев консоли от Sony, то об этом мы узнаем совсем скоро.