Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hitman 3 — на консолях появится трассировка лучей

Об этом сообщил технический директор IO Interactive Маурицио де Паскаль
[ ] для раздела Блоги
4
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания IO Interactive официально сообщила, что в игре Hitman 3 будет трассировка лучей, причем как на PC, что вполне ожидаемо, так и на консолях нового поколения, а именно Xbox Series X/S, увы, но про PlayStation 5 разработчики умолчали, но возможно и туда добавят трассировку. Кстати, разработчики и раньше рассказывали, что хотят добавить трассировку лучей на ПК, но вот в новом блоге Xbox они написали, что трассировка будет и на новом поколении консолей, это должно радовать владельцев новой консоли от Xbox. Технический директор IO Interactive Маурицио де Паскаль высказал свое мнение по этому поводу: очень хорошо, что консоли Xbox Series X/S имеют аппаратную поддержку трассировки лучей, мы уже начали работу над реализацией технологии на нашем движке. Как только технология будет хорошо работать на консолях, мы сразу же выпустим обновление.

реклама

На данный момент неизвестно, как будет работать трассировка лучей на консолях, и в каком режиме, скорее всего будет выбор между трассировкой лучей и 30фпс, и без трассировки, но в хорошем разрешении и стабильном фпс. Есть шанс, что трассировка выйдет и на консолях от Sony — PlayStation 5, но официальных заявлений по этому поводу, на данный момент нет, но если разработчики готовят эту технологию для счастливых владельцев консоли от Sony, то об этом мы узнаем совсем скоро.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
1
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
15
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
11
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
28
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений видеокарт
13
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
37

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
11 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

65 смартфонов HUAWEI получат последнюю прошивку EMUI 11 в 2021 году – подробности и полный список
7
Большой патч для Cyberpunk 2077 оказался разочаровывающим и не решил многих проблем с квестами и ИИ
67
NVIDIA попытается принудить ритейлеров продавать GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости
63
Американский магазин придумал, как продавать PlayStation 5 не ботам, а обычным пользователям
17
Глава Абхазии объявил войну майнингу криптовалют и ужесточает наказания для чёрных майнеров
52
Известный майнер установил ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 в автомобиль BMW i8 за 10 млн рублей
25
51 актуальный смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 13 на Android 11 в 2021 году – список и сроки
5
Старые видеокарты AMD взлетели в цене на вторичном рынке - RX 470 за 20 000₽, а Vega 56 - 40 000₽
47
Изучаем работу патча 1.10 для Cyberpunk 2077 - старые консоли ощутимо прибавили в производительности
9
Цены на процессоры AMD в РФ пошли вниз – Ryzen 9 5950X потерял 7000 р, Ryzen 7 5800X – 8000 р
25
Игровые видеокарты перестали интересовать геймеров и майнеров после очередного роста цен до 250 000р
61
Майнеры скупили все ASIC — спрос на видеокарты будет только расти
20
Новый январский патч Cyberpunk 2077 принёс критическую ошибку, препятствующую прохождению кампании
4
Видео: какие изменения претерпели консольные версии Cyberpunk 2077 после обновления 1.1
10
RX 6800 XT переиграла RTX 3080, показав на 14% большую производительность в играх
46
Стала известна цена на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 - от 500 долларов
36
Акции торговой сети GameStop за полгода выросли на 1500%, обойдя по темпам роста Bitcoin и Ethereum
7
Видеокарта NVIDIA Ada Lovelace мощностью 66 TFLOP будет основана на 6-нм техпроцессе TSMC
19
Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
65
Облагороженный Новиград в свежем трейлере модификации The Witcher 3 HD Reworked Project Next-Gen
3

Популярные статьи

10 лучших гоночных игр последних 10 лет
40
10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
15
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
30
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
5
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
1

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
11:04
Не то чтобы плохое, неумное просто. Ладно бы чел мог взять и купить. Нет, будет копить на сраный видак по оверпрайсу.
Первые европейские цены на недорогую GeForce RTX 3060 оказались на уровне флагманской RTX 3080
Keltis
11:02
Надо сказать что новые Intel интересно выглядят под игровую машинку. Хотел менять свою рязать на 5600Х, но вот стоит задуматься и о 11. Жаль до первых тестов в играх еще далековато.
Intel Core i5-11500 взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке Geekbench 5
Keltis
11:01
Забавно что новость минусуют походу просто за то что там про Intel ? Ну вышло новое поколение, а обгоняет прошлое, а как иначе то могло быть, кто тут чему удивился?
Intel Core i5-11500 взял верх над AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке Geekbench 5
SmaSheR
10:59
Новые айфоны такие классные, что у пользователей даже сердце замирает!
iPhone 12 вместе с аксессуаром MagSafe способны отключать кардиостимуляторы
Alex TOPMAN
10:58
Проблема не железе, а в играх. Забей на Киберпанк года на 3-4, а потом вернись и поиграй в вылизанный, разбагованный и на железе под стать его завышенным требованиям.
Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
Keltis
10:56
"Название криптовалюты незамысловатые, но его легко запомнить - Сберкоин." Масло было масленое, но жирное.
Сбербанк выпустит собственную криптовалюту - Сберкоин
Alex TOPMAN
10:55
Блэк Меза 2020 бегает даже 5к120. Это не карт нет, а игр 4к120. ;))
Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
Keltis
10:54
Как будто что-то плохое. Или типа есть градация на какое потребительско-развлекательное дерьмо можно выкидывать килобакс, а на какое нет?
Первые европейские цены на недорогую GeForce RTX 3060 оказались на уровне флагманской RTX 3080
Oleksandr Borysov
10:54
Это был риторический вопрос
Глава Абхазии объявил войну майнингу криптовалют и ужесточает наказания для чёрных майнеров
Oleksandr Borysov
10:52
Правительство Абхазии, вы сделали здесь две ошибки.
Глава Абхазии объявил войну майнингу криптовалют и ужесточает наказания для чёрных майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем