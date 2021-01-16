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Всеми горячо любимая Ubisoft не забыла, что у них есть Ghost Recon Breakpoint, и все же разработчики балуют игроков различными событиями и обновлениями, что очень радует. Уже через неделю, а именно 21 января стартует новый ивент под названием "Янтарное небо" и это коллаборация с такой же еще живой игрой от Ubisoft — "Rainbow Six Siege", кстати одна из самых живых игр от Ubisoft. Однако в Ghost Recon Breakpoint игроки смогут увидеть только 3 оперативников из игры, а именно: Эш, Финка и Тэтчер, что довольно мало, могли бы и Фишера добавить, зачем же так скромно. Сам ивент будет длиться 10 дней, а в игру можно будет поиграть совершенно бесплатно в период с 21 по 25 января, весь прогресс сохранится, и после покупки продолжите с той же точки развития, на которой и остановились.

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За весь ивент можно будет получить целых 11 новых эксклюзивных предметов, ну а плюс ко всему, по традиции нашей любимой компании Ubisoft, в магазине мы обязательно увидим эксклюзивные предметы за зелёные купюры. Также разработчики опубликовали ролик про данное событие, можете посмотреть.

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Игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint вышла 4 октября 2019 на PC, PlayStation 4,5, Xbox Series X, Xbox One и Google Stadia.