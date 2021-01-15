Call of Duty: Black Ops Cold War — обновление и бесплатный зомби режим на неделю
Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War решили выпустить маленькое (а может и большое) межсезонное обновление, контента соответственно не так уж много. Из всего можно выделить новую карту, режим и новое оружие. Кстати, с 15 января по 19, будут выходные двойного опыта, так что советую зайти в игру и поиграть, если вам необходимо прокачать оружие.
реклама
Первое и главное — новая карта для режима грязная бомба под названием "Санаторий", а по описанию местонахождение данного санатория — Уральские равнины, сражаться игроки смогут как на суше, так и на воде.
реклама
Добавят нового агента под именем Zeyna Ossou, она будет сражаться на стороне НАТО. Получить ее можно будет как в Cold War, так и в Warzone купив набор. Новое оружие называется Wakizashi (Вакидзаси), это меч в виде катаны. Получить его можно за испытание, а чертежи купить в новом наборе "Disavowed Assassin" (Отвергнутый убийца).
реклама
В честь лунного нового года в игру добавят новые легендарные чертежи в наборы, кому нравится китайская тематика - рекомендую отложить немного зелёных (или много). С 14 по 21 января, все желающие могут скачать зомби режим и поиграть в такие режимы: Die Maschine, Cranked (новый), Onslaught (только PS, новый), совершенно бесплатно. Кстати, прогресс останется на вашем аккаунте. Появится новая карта для зомби режима "Firebase Z", поиграть на ней можно будет 4 февраля. Больше информации об обновлении можно посмотреть на сайте разработчиков.
реклама
Call of Duty: Black Ops Cold War вышла 13 ноября 2020 года и доступна на PC, PlayStation 4,5, Xbox Series X, Xbox One. Скачать ее можно в официальном лаунчере Battle.net.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила