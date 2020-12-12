Warframe вышла в Epic Games Store и дарит подарки
Digital Extremes продолжают радовать игроков, открывая возможность поиграть игрокам в любом цифровом магазине, таким образом увеличив онлайн игры Warframe. На выставке The Game Awards 2020 студия объявила, что отныне Warframe будет доступна и для пользователей магазина Epic Games Store. Кстати напомню, компания Epic Games и Digital Extremes разработали оригинальную версию игры Unreal Tournament, и именно в честь этого разработчики вместе с эпиками приготовили для игроков маленький подарок. Сыграть Warframe через EGS смогут как новые пользователи, так и олды игры. А подарком стал набор различных интересных скинов на оружие в стиле Unreal Tournament. Каждый скин получил новые анимации, звуки, эффекты, все это должно перенести атмосферу Unreal Tournament в их онлайн шутер. Для получения всех этих плюшек, вам необходимо зайти на страничку игры Warframe в EGS и забрать набор, после необходимо загрузить игру и войти в нее. Но есть одно, но — данное предложение доступно всего 24 часа. Ещё разработчики в честь выхода игры у эпиков, решили запустить получение 2х кредитов, данное улучшение будет работать до 14 декабря.
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Warframe вышла 14 мая 2013 и доступна на PC, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Nintendo Switch.
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