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Darkflow Software вместе с Gaijin Entertainment объявили, что вышел новый огромный апдейт для Cuisine Royale. Обновление получило название "Реинкарнация". С выходом обновления состоялась "перезагрузка" игры, и она сменила свое название на CRSED: F.O.A.D., название стало в разы больше и сложнее.

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Новый апдейт добавил кучу контента, например разработчики ввели в игру двух новых персонажей Луи “Бокор” Селина и Син “Хули” Ё-Би(да, не удивляйтесь, ее именно так и зовут), у обоих персонажей есть своя "фишка", которая может помочь игроку в бою, например Син “Хули” Ё-Би может найти врага с помощью светлячков. В апдейте стал доступен остров "Сибирь", новое вооружение, например огнемет, всего в игру ввели 7 новых пушек. Ещё в игру ввели плавающий внедорожник. Но конечно это не все, что разработчики добавили в этом огромном апдейте. В обновлении немного поправили баланс, немного изменили некоторые геймплейную составляющую, а также чуть-чуть улучшили графику, хотя это может быть незаметно игрокам.

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Cusine Royale — онлайн шутер от третьего и первого лица в стиле Battle Royale, разработчики говорят что это бесплатная версия PUBG. игра вышла 15 июня 2018 года, и доступна на платформе ПК и Xbox One.