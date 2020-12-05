Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Конец года для фанатов игры Genshin Impact будет довольно приятным, так как выйдет крупное обновление под номером 1.2, а разработчики введут новые события для игроков. Студия miHoYo решила немного рассказать, о том, чего стоит ждать игрокам в декабре.

реклама

Новый апдейт добавит важную функцию для онлайн игр, а именно чат с друзьями и функция создания заметок, они будут отображаться в меню списка друзей, и должна вам помочь, если ваши друзья очень часто меняют ники, и делают их совсем другими. Ещё игроки смогут сразу повторять прохождение подземелий, теперь для этого не нужно будет выходить в открытый мир. Ещё, разработчики решили изменить систему выпадения наград, теперь награды будут появляться сразу у вас в инвентаре, а не падать на землю. После апдейта, за возвышение персонажей на 20, 50 и 70 уровень, игроки будут получать Судьбоносные встречи, а если у вас персонаж уже возвышен на вышеперечисленные уровни, вы все равно сможете получить данные награды.

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Напомню, сейчас в игре проходит событие «Летное испытание», для участия в нем вам необходимо иметь 20 ранг приключений, а также завершить задание “Высокий полет”, событие продлится до 14 декабря. В боевой пропуск добавили новые задания, выполнив их вы получите дополнительный опыт.