Разработчики рассказали об обновлении 1.2 в Genshin Impact
Конец года для фанатов игры Genshin Impact будет довольно приятным, так как выйдет крупное обновление под номером 1.2, а разработчики введут новые события для игроков. Студия miHoYo решила немного рассказать, о том, чего стоит ждать игрокам в декабре.
реклама
Новый апдейт добавит важную функцию для онлайн игр, а именно чат с друзьями и функция создания заметок, они будут отображаться в меню списка друзей, и должна вам помочь, если ваши друзья очень часто меняют ники, и делают их совсем другими. Ещё игроки смогут сразу повторять прохождение подземелий, теперь для этого не нужно будет выходить в открытый мир. Ещё, разработчики решили изменить систему выпадения наград, теперь награды будут появляться сразу у вас в инвентаре, а не падать на землю. После апдейта, за возвышение персонажей на 20, 50 и 70 уровень, игроки будут получать Судьбоносные встречи, а если у вас персонаж уже возвышен на вышеперечисленные уровни, вы все равно сможете получить данные награды.
Напомню, сейчас в игре проходит событие «Летное испытание», для участия в нем вам необходимо иметь 20 ранг приключений, а также завершить задание “Высокий полет”, событие продлится до 14 декабря. В боевой пропуск добавили новые задания, выполнив их вы получите дополнительный опыт.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила