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До выхода Cyberpunk 2077 осталось совсем немного времени, а именно одна неделя, но самое главное, что переносов игры уже точно не будет и окончательная дата релиза игры — 10 декабря. Польская компания CD Projekt RED обьявила официальное время релиза, и похоже, что некоторые игроки будут очень плохо спать 10 декабря.

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Как сообщают разработчики, игроки, которые собираются играть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 4 и Xbox One, смогут сделать это уже в полночь, тогда как обладатели ПК и Google Stadia смогут поиграть в игру только в 3:00 по МСК, так что 10 декабря в период с 0:00 до 3:00 не советую вам заходить в интернет, если вы конечно не обладатель консоли. Также разработчики сообщили о дате открытия предварительной загрузки. В магазине Microsoft ее можно загрузить уже сейчас, но сначала ее необходимо приобрести (что логично). В магазине GOG предварительная загрузка стартует 7 декабря в 14:00 по МСК, а владельцам PS4 ее разрешат скачать за 2 дня до запуска игры — 8 декабря. Игрокам на ПК, которые будут скачивать игру с помощью Steam и Epic Games Store, повезло меньше всех, предзагрузка в этих магазинах начнется накануне в 19:00 по МСК. Как мы видим, Microsoft опять всех обогнала, впрочем, как и всегда.