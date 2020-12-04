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Совсем недавно вышло крупное обновление для игры Dauntless, это патч под номером 1.5.0 получивший название “Reforged”, это обновление добавит много нового контента в игру, а также преобразит геймплей и чувства от игры. Первое, что сделали разработчики — это удалили патрули и выслеживания, и заменили все это охотничьими угодьями, 18 островами, и доступно это будет на 6 игроков. Поиски сокровищ и точек интереса не будут такими простыми, игрокам придется сражаться с различными врагами, в том числе и огромным монстрами.

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Ещё разработчики решили переработать систему прогресса в игре, теперь это называется "путь следопыта", он состоит из разделенной на вехи основой линии и дополнительной. Зарабатывая опыт оружия, получая различные специальные медальки и выполняя различные задания можно получить доступ к различным модификациям и бонусов. Ещё разработчики решили отказаться от улучшений предметов, и остановились на рангах, а также разработчики выпустили новый боевой пропуск под названием “Холодный фронт”. Купив элитный боевой пропуск вы получите различные скины и предметы в игре, кстати список всех наград разработчики уже опубликовали, если вам интересно, то можно посмотреть, всего в боевом пропуске 50 уровней.