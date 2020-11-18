Обновленный оперативник Tachankin уже доступен в Rainbow Six siege
Компания Ubisoft заявила, что месяц тестирования нового Тачанки прошел успешно, но пришлось серьезно переработать некоторые аспекты в нем, уже сейчас обновленный оперативник доступен всем игрокам у которых есть данный персонаж, также этот патч принес исправления некоторых ошибок и новый эпический скин в игру.
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А теперь к изменениям: первое, это баланс ПУ «ШУМИХА» — Пулемет Дегтярева РП-46 поменяют на ПУ под названием "Шумиха".
- Шумиха будет пускать гранаты, они будут отскакивать от поверхности и поджигать определенную зону.
- У ПУ "Шумиха" всего 5 гранат, а полный запас — 10, заряжается пусковое устройство по одной единице.
- Новым основным оружием оперативника Tachankin будет РП-27, оно заменяет оружие SASG-12. РП-27 позволит создавать бреши на стенах и люках, но только разрушаемых.
- После тестирования навыка "Превозмогание", разработчики решили удалить его из игры, теперь переработанный Tachankin не сможет воспользоваться данным перком.
- Из-за некоторых проблем, разработчикам пришлось найти нового актера для озвучки переработанного оперативника — им стал Анатолий Зиновьев, разработчики поблагодарили его за выполненную работу.
Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года и доступна на платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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