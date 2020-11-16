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Впервые Call Of Duty не смогла взять первое место в чартах Британии в дебютную неделю, но этому есть причина, хоть и не очень серьезная, но Ubisoft вместе с Assassin's Creed Valhalla взяла первое место в чартах Британии, и это очень удивительно, ведь ассасины уже давно не показывали таких результатов, возможно Valhalla и правда хорошая игра?

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Assassin's Creed Valhalla реально удивила и показала большие продажи, стартовый тираж игры стал в два раза больше чем у прошлой Odyssey, хотя она провалилась по всему чем только можно было, но стоит сказать о том, что Valhalla продается 5 дней, а Black Ops Cold War всего 2 дня, так что все ещё может измениться, конечно в лучшую сторону для Call Of Duty. Третье место заняла игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales, причем на версию для PS5 приходится 71% всего тиража, тогда как остальные 29%, на PlayStation 4.

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Чарты 8—14 ноября:

Assassin's Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Demon's Souls Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Watch Dogs: Legion

Увы, но новинка DIRT 5 не попала в список, но вот Mario удалось это сделать, довольно странно, не так ли.