Новой Call Of Duty: Black Ops Cold War не удалось взять первое место в чартах Британии
Впервые Call Of Duty не смогла взять первое место в чартах Британии в дебютную неделю, но этому есть причина, хоть и не очень серьезная, но Ubisoft вместе с Assassin's Creed Valhalla взяла первое место в чартах Британии, и это очень удивительно, ведь ассасины уже давно не показывали таких результатов, возможно Valhalla и правда хорошая игра?
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Assassin's Creed Valhalla реально удивила и показала большие продажи, стартовый тираж игры стал в два раза больше чем у прошлой Odyssey, хотя она провалилась по всему чем только можно было, но стоит сказать о том, что Valhalla продается 5 дней, а Black Ops Cold War всего 2 дня, так что все ещё может измениться, конечно в лучшую сторону для Call Of Duty. Третье место заняла игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales, причем на версию для PS5 приходится 71% всего тиража, тогда как остальные 29%, на PlayStation 4.
Чарты 8—14 ноября:
- Assassin's Creed Valhalla
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- FIFA 21
- Animal Crossing: New Horizons
- Demon's Souls
- Super Mario 3D All-Stars
- Mario Kart 8: Deluxe
- Minecraft (Switch)
- Watch Dogs: Legion
Увы, но новинка DIRT 5 не попала в список, но вот Mario удалось это сделать, довольно странно, не так ли.
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