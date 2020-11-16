Пользователи показали работу DualSense в Call Of Duty: Black Ops Cold War на PlayStation 5
Совсем недавно состоялся релиз новой Call Of Duty: Black Ops Cold War, а также 12 ноября состоялся релиз некстген консоли PlayStation 5 которая имеет адаптивные курки DualSense и хорошую вибрацию, приятную так скажем, а в Black Ops Cold War есть поддержка данной функции, и ее решили продемонстрировать пользователи и выложили видео о их работе, конечно все это только для ознакомления, чтобы понять как это все работает, нужно самому купить данную консоль, ибо через видео ты не сможешь почувствовать это.
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На видео видно, что вибрация появляется от каждого выстрела и зависит от скорострельности оружия, а адаптивные курки симулируют спусковой курок, подробнее можно узнать в ролике, конечно функция довольно прикольная. Напомню, PlayStation 5 выйдет на Европейский и Российский рынок только 19 ноября, на данный момент консоль доступна в Японском регионе, США и других. Ссылка на видео доступна здесь.
Также хочу напомнить, все кто дошел до 10 уровня в бета-тесте Black Ops Cold War получат бесплатный чертеж на одну из ПП в игре, а люди которые предзаказали получат пак оружия под названием "противостояние", а также исполнителя Вудса в MW2019 и Warzone, те кто предзаказал Ultimate версию получают 1 боевой пропуск и 20 уровней к нему и набор "Суша, море и воздух", в нем будет 9 косметических предметов.
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