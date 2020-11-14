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Rune 2 вышла в ноябре прошлого года, за это время вышло много обновлений, но игра была доступна только в Epic Games, но спустя год игра добралась до Steam, так как закончились права на эксклюзивное распространение в Epic Games, разработчики решили объявить о том, что их игра стала доступна в Steam, а также дать маленький бонус, теперь можно радостно покупать игру на своей любимой площадке.

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Разработчики в честь всего этого, выпустили новое крупное контентное обновление, над данным апдейтом разработчики усердно трудились. В патче довольно сильно переработали часть геймплея, а также добавили новую сюжетную линию на четыре главы, в них будет более 200 различных миссий, новые территории, подземелья, новую более проработанную боевую систему, ветку талантов и ещё много различного контента, и это очень радует. А ещё разработчики решили сделать маленький бонус всем обладателям Rune 2, пользователи смогут получить набор под названием “Dragon Armor Set” совершенно бесплатно. Узнать больше информации об новом обновлении можно вот здесь: ссылка.

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Сейчас Rune 2 на площадке Steam продается со скидкой в 15% и стоит всего 437 рублей, купить можно по этой ссылке.

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Rune 2 вышла 12 ноября 2019 года и доступна только для пользователей PC.