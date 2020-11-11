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Совсем недавно стартовал публичный бета-тест в Dead By Daylight, с помощью него можно посмотреть новый апдейт и какие изменения он принесет, кстати обновления обычно выходят через месяц-два после начала ПТБ.

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Новая глава в Dead By Daylight получила название "A Binding of Kin" или же "Родственные узы", в апдейте добавят нового убийцу и выжившего, немного поменяют освещение на некоторых картах и конечно же исправят баги, но новые также завезут, куда же без этого.

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Новый убийца получился два в одном, в прямом смысле этого слова, Шарлотта и Виктор который находится в разорванной груди у Шарлотты, Виктора можно использовать когда выжившие забираются в места куда пройти Шарлоттой трудно и долго. В лагерь к выжившим пришла Элоди Ракото, девушка, которая знает оккультизм.

В апдейте улучшат карты Ормонд и Свалка, из-за этого они станут выглядеть красивее, а также возможно поменяют расположение окон. В патче обновили текстуры люка и тотема, напомню, что недавно обновили текстуры сундуков на карте. По традиции поменяют тему в лобби, она будет посвящена новой главе, как было всегда.

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Все ежедневные ритуалы которые стоят меньше чем 30 тысяч крови, после апдейта будут оценены в 30 тысяч крови, не понятно только зачем. Все изменения можно прочитать здесь: ссылка.