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PUBG Corporation официально заявила, что новый режим Metro Royale уже стартовал, в нем игроки будут изучать темный мир Metro, плюс скоро стартует новый 16 сезон с тематикой Metro, но никто не запрещает взять скин петуха и идти бороться с монстрами, жаль это не огромные фиолетовые и пернатые петухи.

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Чтобы попасть в новый режим, необходимо нажать на вход в туннель, тогда вы попадете в лобби Metro Royale, где вас ждут новые функции: черный рынок, особые миссии, таланты, рейтинг и многое другое. В новом режиме игроки смогут сразиться с различными врагами из Metro, а также получить уникальных персонажей из Metro Exodus к себе в коллекцию. Ещё появилась новая винтовка под названием "Тихарь", она реально бесшумная.

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В обычном режиме игры, появится метательное оружие ближнего боя и ловушки с шипами, кстати прикольная вещь, можно поставить такие шипы на мосту и ждать противников, когда они попадут на шипы, то их автомобиль не поедет, и им придется сражаться, но победа конечно будет за игроками на мосту. Базовая версия апдейта весит всего 610МБ, остальное можно скачать по мере необходимости, это сделано для игроков у которых мало памяти на устройстве, и это правильное решение.

Пару слов об 16 сезоне в PUBG Mobile — данный сезон получился довольно неплохим, и даже почти все скины в тематике Metro, но все портит костюм за максимальный уровень "Королевского Розового Билета (RP)", ну вы сами посмотрите на это.

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Это же кошмар какой-то, опять фиолетовые скины, хотя остальная линейка RP довольно неплохая, вся в стиле Metro, и мне она понравилась.

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