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Behaviour Interactive сообщили, о том что их игра Dead By Daylight будет обновлена до некстген версии уже с выходом новых консолей, а именно завтра для Xbox и 12 ноября для PS5, а также показали новый трейлер обновления.

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В обновлении разработчики улучшат графику, освещение, текстуры, модели персонажей, анимации и многое другое, все это должно привлечь как новых игроков, так и старых, которые ушли из-за скудного количества контента, но разработчиков это спасет не на долго, на новых консолях игра должна будет идти в 4К и 60 кадров в секунду. Напомню, что апдейт будет доступен совершенно бесплатно для всех владельцев игры, все что вам нужно — новая консоль, а также весь прогресс сохранится, что тоже радует.

Ещё хочу сказать об трассировке лучей в игре, да она тоже будет, причем как на новых консолях, так и на PC, но технология появится не сразу, а через некоторое время, так что игроки могут ждать реально хорошей графики после обновления, только бы ещё новых режимов в игру, и цены бы разработчикам не было. Плюс ко всему, скоро выходит новый публичный бета-тест, на котором должны показать новых персонажей, и исправления в игре.

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Dead By Daylight вышла 14 июня 2016 года, и сейчас доступна на такие платформы: PC, PS4, Xbox One, Android и IOS. Завтра станет доступна и на Xbox Series, а 12 ноября на PS5.



