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Уже завтра игра Assassin's Creed Valhalla выйдет в релиз, ждать останется только игрокам которые будут играть на PS5, ибо игра для новой консоли выйдет только 12 ноября, и купить игру в России можно за 2499 рублей.

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Но, как всегда, у Ubisoft проблемы, как сообщил один из пользователей Reddit, у игры Assassin's Creed Valhalla странности с ценообразованием в различных регионах, так в некоторых странах игра продается дороже, чем требуется, а в Норвегии же игра продается очень дешево, всего за 925 рублей, для такой игры это очень даже мало, ибо сейчас почти все больше игры продаются от 2000 рублей. А скидку могут получить абсолютно все с помощью VPN, пока неизвестно как будет реагировать Ubisoft на данную ситуацию, но сейчас ясно одно — надо брать, ибо возможно разработчики не будут отбирать игру у тех кто купил ее по такой огромной скидке, а возможно это вовсе задумка разработчиков, викинги как-никак.

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Что касается графики, то она на хорошем уровне, а вот мир довольно пустой, но данная проблема встречается и в Odyssey, и в других играх серии, так что после прохождения сюжета делать будет нечего, но это могут немного поправить с обновлениями.

Assassin's Creed Valhalla будет доступна на PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и Google Stadia уже завтра — 10 ноября, а на PS5 она станет доступна — 12 ноября.