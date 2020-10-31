Ремейк Demon’s Souls не сможет получить трассировку лучей
Разработчики ремейка Demon’s Souls сообщили, что на консоли PlayStation 5 не будет трассировки лучей (RTX), об этом сообщил креативный директор Гевин Мур, как бы печально это не звучало, но видимо у разработчиков появились проблемы с оптимизацией, но это только мнение автора. Ещё хотелось бы отметить, что трассировка не планировалась с самого начала игры, тогда студия хотела сделать более красивый мир и более проработанных персонажей.
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Конечно грустно, что трассировки лучей не будет в игре, но сама игра не станет намного хуже в плане графики, так как она там на хорошем уровне и без трассировки лучей, остаётся надеяться, что отмена такого графического улучшения позволит разработчиками, сосредоточится на других аспектах игры, а не как в случаи с Поляками и их Cyberpunk 2077.
Хотелось бы сказать об Cyberpunk 2077 и последствиях их переноса, а именно из-за переноса киберпанка на декабрь, некоторые студии решили перенести свои игры/обновления на другой месяц, ибо все игроки скорее всего будут играть в Cyberpunk 2077 и не будут играть в другие проекты.
Несмотря на перенос киберпанка на декабрь, на данный момент в ноябре выйдет довольно много интересных проектов, среди них хочу выделить:
- DIRT 5
- Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered
- Assassin's Creed: Valhalla
- Call of Duty: Black Ops — Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
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