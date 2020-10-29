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Разработчики из CCP Games сообщили о начале празднования Хэллоуина в игре EVE Online, и разработчики довольно неплохо подготовились к празднику, ибо они приготовили целую серию различных активностей, начиная от новых локаций и заканчивая различными скидками, но хочу предупредить, события будут начинаться и соответственно заканчиваться в разное время, и это стоит учитывать.

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Первое событие называется The Crimson Harvest и оно вернет в Новый Эдем новые опасные и страшные локации, они расположены по всему миру, как с высоким уровнем безопасности, так и с нулевым. Игрокам дадут выбор с кем сражаться, с пиратами Blood Raiders либо с наемниками Shining Flame. Более мощных и прокачанных противников можно будет найти в лоу-сек регионах Bleak Lands и Devoid, а также в домашних секторах Blood Raider в регионе Delve.

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За прохождение ивента пилотов, игрокам будут давать различные скины на корабли, фейерверки, одежду и многое другое, но хочу отметить чертеж нового модифицированного мобильного трактора от Blood Raider.

С ивентом Crimson Harvest разработчики добавят награды за ежедневный вход в игру, информация появиться уже совсем скоро.

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Хэллоуин, это время когда нужно вводить различные распродажи, скидки и подарки, и EVE Online не стала исключением, во время празднования Хэллоуина будет действовать 15% скидка на покупку омега-статуса, скидка окончиться 3 ноября.

Плюс ко всему этому, разработчики выпустили новое обновление под названием "Howling Interdictors", оно включает важные изменения для кораблей типа Interdictors и Combat Interceptors.

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